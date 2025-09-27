Ларионов — о качестве льда в матче «Сочи» — СКА: «Оставляет желать лучшего»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил о низком качестве льда в матче с «Сочи» (4:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Хочу поздравить ребят, коллектив и наших болельщиков с победой. Непростой соперник, непростой город, иногда качество льда оставляет желать лучшего, но это часть игры, часть того процесса, который мы ведем. Тем не менее, нас — с хорошей игрой и двумя очками, соперников — с хорошей концовкой», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

СКА набрал 11 очков и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» с 7 очками — на 10-й строчке.