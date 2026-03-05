Люзенков считает, что в КХЛ должно быть две команды из Китая

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что расширение представительства Китая до двух клубов положительно сказалось бы на развитии КХЛ.

5 марта «Сибирь» победила «Шанхай Дрэгонс» (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ, который состоялся в спортивном комплексе «Восточный спортивный центр» в Шанхае. Игра КХЛ прошла в Китае впервые с января 2020 года.

«Содержанием не совсем довольны, но накал был. Я вообще за две команды КХЛ в Китае, чтобы на неделю приехать на выезд, это будет лучше для развития хоккея здесь. Для игроков это помогает сменить обстановку, Шанхай — красивый город, но не так много времени было его посмотреть. Болельщиков было слышно, если практика таких матчей продолжится, то будет очень интересно», — приводит пресс-служба КХЛ слова Люзенкова.

«Сибирь» с 60 очками после 62 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» с 54 баллами идет девятым на «Западе».

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