Тренер «Сибири» рассказал, почему, будучи хоккеистом, не заиграл в Северной Америке

Ассистент главного тренера «Сибири» Евгений Шалдыбин рассказал, почему не сложилась его карьера в «Бостоне».

— И все-таки что у вас не получилось в Северной Америке?

— Я не любитель сваливать на кого-то. Пытаюсь копаться прежде всего в себе. Мне кажется, все дело в моей физиогномике. Я просто не показываю свои эмоции. В «Бостоне», видимо, хотели, чтобы я из своего первого гола в НХЛ устроил какое-то шоу. Сейчас понимаю, как это работает. Тогда же этого понимания не хватало.

Не знаю, с чем это связано. Возможно, какая-то детская психологическая травма. Наверное, это та самая черта, которая придавливает меня по ходу моей карьеры. Но мне хочется с этим как-то бороться. И сейчас я стараюсь работать над этим.