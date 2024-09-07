Тренер «Сибири» по ОФП рассказал о работе в одной команде с женой

Тренер «Сибири» по физподготовке Владислав Занковец рассказал о совместной работе со своей женой Дариной, которая этим летом вошла в тренерский штаб новосибирцев.

— Ваша жена Дарина стала фактически первой женщиной-тренером в КХЛ. Вспомните, как начали вместе с ней работать. Есть стереотип, что женщина в команде и в раздевалке — это табу.

— Мы начали работать вместе в 2019 году в «Динамо» Санкт-Петербург. Были сборы, ее пригласили помочь. Главный тренер посмотрел, как она работает. Все решили, что это пойдет на пользу команде, и с ней подписали полноценный контракт.

В каждой команде много хоккеистов. Если мы обратим внимание на ледовую тренировку, там присутствуют минимум три-четыре тренера, которые все время вовлечены в процесс. А в тренажерном зале работает такое же количество хоккеистов — минимум двадцать. Соответственно, один тренер, когда тренирует всю команду целиком, не может уделять внимание мелочам. Он в целом руководит процессом: когда начинать работу, когда заканчивать.

В одиночку сложно заниматься развитием хоккеистов. Когда мы стали работать вдвоем, у нас стало больше возможностей уделять внимание деталям. Условно, когда в зале проходит четыре станции, за две отвечает Дарина Сергеевна, за две — я. С моей точки зрения это сделало тренировочный процесс намного более качественным, более эффективным для спортсменов. Мы довольны тем, как они развивались под нашим руководством в предыдущие годы.

— Как команда воспринимает женщину-тренера?

— Могу сказать, что во всех командах, в которых мы работали, воспринимают как профессионала. Нет каких-то кардинальных отличий между тренером-мужчиной и тренером-женщиной.

Ключевой момент — это профессионализм тренера. Дарина Сергеевна показывает себя большим профессионалом. Очень важно, если говорить про женщину-тренера, в каком виде она приходит на тренировки. Условно если она одета в такую же одежду, как и все остальные, — длинные штаны, олимпийка с длинным рукавом, — если у нее волосы в пучок заправлены, то это тоже является внешним признаком серьезного подхода.