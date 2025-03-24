Тренер «Сибири» Епанчинцев — перед серией против «Салавата»: «В плей-офф может произойти что угодно»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал предстоящую серию против «Салавата Юлаева» в первом раунде Кубке Гагарина.

«Мы все видим, что Ливо творит, какие рекорды устанавливает. Иностранцы ведут за собой «Салават Юлаев». Был бы «Трактор» более неудобным соперником? Я не любитель выбирать. Плей-офф — особое время, когда может произойти что угодно», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» с 69 очками завершила регулярный чемпионат на седьмом месте в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» финишировал вторым на «Востоке» — 93 очка.

Серия между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина стартует в Уфе в четверг, 27 марта.