Тренер «Сибири» Буцаев журналисту после 11-го поражения подряд: «Вы — раскольники! Подливаете всякого дерьма»
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции после поражения от минского «Динамо» (0:7) в FONBET Чемпионате КХЛ.
Поражение стало для команды 11-м подряд.
— Если вы говорите, что команда вас не слышит, не выполняет установку. Не по-мужски ли сейчас подать в отставку?
— Вы сказали, что болельщики недовольны.
— Недовольны это не то слово. Люди в шоке. Люди не видели такого никогда.
Мы тоже очень недовольны результатами. В раздевалке я спросил, не хочет ли кто-то пойти со мной на пресс-конференцию и ответить на этот вопрос. На неприятный вопрос. Желающих не оказалось.
— Какой выход? Всех менять? Всех выгонять?
— Нет, выход: каждый должен начать работать, а не искать оправдания. Тренируемся не так, воду не дают, еще что-то, где поддерживаете вы раскольники, подливаете всякого не дерьма
— Мы раскольники? Может быть, вы просто подход не находите? Ваши методы не работают уже?
— Откуда вы знаете, какой у меня подход? Откуда? Контакты у вас есть? Вот вы, раскольники, этим и пользуетесь. Вы вносите смуту, — сказал Буцаев.
После 25 матчей «Сибирь» с 17 очками занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|5 : 3
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|7 : 0
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|3 : 6