Тренер «Сибири» Буцаев журналисту после 11-го поражения подряд: «Вы — раскольники! Подливаете всякого дерьма»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции после поражения от минского «Динамо» (0:7) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Поражение стало для команды 11-м подряд.

— Если вы говорите, что команда вас не слышит, не выполняет установку. Не по-мужски ли сейчас подать в отставку?

— Вы сказали, что болельщики недовольны.

— Недовольны это не то слово. Люди в шоке. Люди не видели такого никогда.

Мы тоже очень недовольны результатами. В раздевалке я спросил, не хочет ли кто-то пойти со мной на пресс-конференцию и ответить на этот вопрос. На неприятный вопрос. Желающих не оказалось.

— Какой выход? Всех менять? Всех выгонять?

— Нет, выход: каждый должен начать работать, а не искать оправдания. Тренируемся не так, воду не дают, еще что-то, где поддерживаете вы раскольники, подливаете всякого не дерьма

— Мы раскольники? Может быть, вы просто подход не находите? Ваши методы не работают уже?

— Откуда вы знаете, какой у меня подход? Откуда? Контакты у вас есть? Вот вы, раскольники, этим и пользуетесь. Вы вносите смуту, — сказал Буцаев.

После 25 матчей «Сибирь» с 17 очками занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ.