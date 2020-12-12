КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Тренер «Северстали» Разин пригласил в команду Голышева из «Автомобилиста»

13:38
Тренер «Северстали» Разин пригласил в команду Голышева из «Автомобилиста» у себя Instagram. Фото Instagram
Тренер «Северстали» Разин пригласил в команду Голышева из «Автомобилиста» у себя Instagram. Фото Instagram

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин пригласил в команду нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

Специалист в своем Instagram представил турнирную таблицу, в которой каждая из команд занимает шестое место в своей конференции, имея одинаковое количество очков.

— Анатолий, скоро дедлайн. Давай к нам в Севрсталь. У нас больше шансво выиграть кубок, — подписан снимок.

Голышев в этом сезоне провел 31 матч и набрал 21 (9+12) очко.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир