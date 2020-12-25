Тренер «Северстали» Разин обвинил форварда СКА в симуляции

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своем Instagram обратился к форварду СКА Андрею Кузьменко: «Ты хороший хоккеист! Своей игрой за сборную ты доказал. Не порть себе репутацию среди хоккеистов. Ты способен заиграть в НХЛ, но там такие вот поступки не приветствуются! Удачи и без травм!

Таким образом Разин выразил свое отношение к эпизоду во время игры СКА — «Северсталь», состоявшейся днем ранее. В третьем периоде при счете 2:0 в пользу хозяев форвард череповчан Даниил Вовченко был удален на две минуты за задержку клюшкой Кузьменко. Разин, посчитав, что игрок СКА симулировал, высказал недовольство выписанным штрафом, за что был удален до конца игры.