Тренер «Северстали» Козырев: «Спартак» — хороший соперник, и мы хотим показать свою лучшую игру»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал предстоящую серию против «Спартака» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Спартак» — хороший соперник, и мы хотим показать свою лучшую игру. Будем играть на победу, приложим все силы. Модель игры? Да, мы не отходим от нее, всегда стараемся играть первым номером, и в этих матчах будем стараться комбинировать, играть за счет контроля шайбы», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» (83 очка) завершила регулярный чемпионат КХЛ на шестом месте в Западной конференции. «Спартак» (87) финишировал третьим на «Западе».

Серия между «Спартаком» и «Северсталью» в первом раунде Кубка Гагарина стартует в Москве в среду, 26 марта.