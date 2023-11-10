Козырев назвал причины поражения от «Витязя»: «Соперник был быстрее, накрывал нас»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Витязя» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Первые два периода соперники здорово играли, мы опаздывали, они были быстрее, накрывали нас. К сожалению, было очень много брака в передачах и, собственно говоря, у нас не получилась наша игра, не могли контролировать шайбу, пропустили голы. Вернулись в свою игру в третьем периоде, но, к сожалению, последнее удаление не дало возможность сравнить счет», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Витязь» прервал серию из пяти поражений подряд, однако остается на последней строчке в таблице Западной конференции (20 очков в 29 встречах). «Северсталь» потерпела первое поражение за шесть последних игр и опустилась на 7-ю позицию (30 очков в 27 матчах).