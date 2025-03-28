Козырев: «У «Северстали» были шансы сравнять счет и даже выйти вперед в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Спартака» (2:4) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Несмотря на то, что на всем протяжении матча нам приходилось догонять, у нас были шансы сравнять счет и даже выйти вперед. Нам немножко не хватило реализации и удачи. Менее яркая игра? Моментов было предостаточно, и штанга была, и другие моменты. Мы играем с соперником, у которого грамотный тренерский штаб, они адаптируются, ищут свои ходы, мы ищем свои. С какими мыслями поедем домой при 0-2 в серии? Дома пытаемся исправить ситуацию», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

В серии до четырех побед красно-белые повели со счетом 2-0. Третий и четвертый матчи пройдут в Череповце — 30 марта и 1 апреля.