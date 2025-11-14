Тренер «Северстали» Козырев назвал ключевой момент в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Хорошая командная победа. Ключевым моментом стал второй период, когда нам удалось сделать несколько наложений и взять инициативу в свои руки. Всегда пытаемся действовать в подобном ключе», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» набрала 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 29 очками — на шестой строчке «Запада».