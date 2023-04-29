Тренер-селекционер «Северстали» — о составе: «Приоритет — сохранить всех ребят»

Тренер-селекционер череповецкой «Северстали» Александр Крюков в интервью «СЭ» прокомментировал селекционную работу клуба.

— Большой интерес к игрокам «Северстали» от команд КХЛ?

— Да, спрос есть. Как и интерес по обменам. Все в рабочем режиме. Приоритет — сохранить всех ребят.

— Даниил Пыленков останется в «Северстали»?

— Посмотрим. Все — с 1 мая.

— Пыленков, Самонов, Гераськин — это игроки, на которых вы планируете строить «Северсталь»? Есть глобальная заинтересованность в них?

— Мы сделали предложения всем ребятам. Дальше зависит от их желания выступать в Череповце и финансовой составляющей. Могут быть оффершиты от других клубов. Всем неограниченно свободным агентам мы сделали предложения.

— Какая позиция «Северстали» по иностранцам? Обязательно будет три легионера?

— Посмотрим. Сейчас легионеры не особо едут к нам. Брать легионера ради того, чтобы был легионер, — не наша позиция. Будем искать качественных легионеров. Если удастся найти, то возьмем. Будет три — значит, три. Будет один — значит, один.