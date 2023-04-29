Тренер-селекционер «Северстали» — о составе: «Приоритет — сохранить всех ребят»
Тренер-селекционер череповецкой «Северстали» Александр Крюков в интервью «СЭ» прокомментировал селекционную работу клуба.
— Большой интерес к игрокам «Северстали» от команд КХЛ?
— Да, спрос есть. Как и интерес по обменам. Все в рабочем режиме. Приоритет — сохранить всех ребят.
— Даниил Пыленков останется в «Северстали»?
— Посмотрим. Все — с 1 мая.
— Пыленков, Самонов, Гераськин — это игроки, на которых вы планируете строить «Северсталь»? Есть глобальная заинтересованность в них?
— Мы сделали предложения всем ребятам. Дальше зависит от их желания выступать в Череповце и финансовой составляющей. Могут быть оффершиты от других клубов. Всем неограниченно свободным агентам мы сделали предложения.
— Какая позиция «Северстали» по иностранцам? Обязательно будет три легионера?
— Посмотрим. Сейчас легионеры не особо едут к нам. Брать легионера ради того, чтобы был легионер, — не наша позиция. Будем искать качественных легионеров. Если удастся найти, то возьмем. Будет три — значит, три. Будет один — значит, один.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3