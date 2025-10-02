Тренер Щитов покинул «Ладу»

«Лада» объявил об уходе тренера Никиты Щитова по семейным обстоятельствам.

В тольяттинской команде Щитов вместе с Павлом Зубовым работал с защитниками. Зубов покинул команду 18 сентября.

Щитову 41 год. Он завершил карьеру игрока в 2020 году.

«Лада» занимает последнее, 11-е место в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ. Команда забила 17 голов и пропустила 47 (больше всего в лиге).