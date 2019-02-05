17:50 | Хоккей — КХЛ

Тренер сборной России - о приглашении Моуринью: "Все на наш русский авось"

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Тренер вратарей СКА и сборной России  Рашит Давыдов раскритиковал организацию матча регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и петербургским клубом. Почетным гостем игры стал знаменитый футбольный тренер португалец Жозе Моуринью. Он провел символическое вбрасывание, после чего поскользнулся и упал на ковровой дорожке.

 
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"Пригласили уважаемого человека для хорошего мероприятия, но забыли: 

1. Обьяснить человеку процедуру символического вбрасывания с рукопожатием капитанов. Паша только успел протянуть руку для рукопожатия, а тут...

2. Подстраховать человека на скользком льду: никто не сопроводил человека. 

3. Были бы сопровождающие люди, которые стояли бы на ковре, ковер бы не вылетел из-под ног. 

Все на наш русский авось! И вышло то, что вышло!" - написал Давыдов в Фейсбуке.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157130330304623&set=a.10150348387119623&type=3&theater

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