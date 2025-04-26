Козлов — о серии с «Локомотивом»: «Нужно доставать из себя все, что есть»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о подготовке к полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

— В играх с «Локомотивом» придется выполнять большой объем работы. Как будете сохранять свежесть команды на протяжении всей серии?

— Свежесть тут уже не сохранить, тем более у нас было два седьмых матча. Нужно доставать из себя, из резервов, все, что есть.

— В этой серии уже не будет преимущества домашнего льда, как планируете менять свою игру в выездных матчах, чтобы выигрывать и в гостях?

— Мы готовимся к завтрашнему матчу. Потом уже будем смотреть, думать, что и как делать. Завтра у нас первый матч, он, как и все, самый важный. Мы больше сконцентрированы на завтрашнем матче.

Первый полуфинальный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало — в 16.30 по московскому времени.

(Радмир Сахибгареев)