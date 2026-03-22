Козлов — о первом раунде плей-офф с «Автомобилистом»: «Салават Юлаев» готовится во всеоружии»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о подготовке команды к первому раунду плей-офф КХЛ против «Автомобилиста».

По словам специалиста, уфимцы детально разбирают соперника и готовятся ко всем компонентам игры.

«Нас ждет тяжелый соперник, готовимся во всеоружии. Разбираем соперника, его сильные стороны, а также те стороны, в которых мы можем что-то создать, проявить себя. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

Отвечая на вопрос о том, что «Автомобилист» считается фаворитом серии, тренер отметил: «Всегда каждый год кто-то фаворит, кто-то нет. Плей-офф — особенное время, все команды готовятся к этим моментам, игроки ждут показать себя».

Первый матч серии плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге.

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