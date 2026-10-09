Тренер «Салавата Юлаева» Козлов: «Думаю, Алексеев выпал надолго»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:7) и рассказал о состоянии Александра Алексеева и Данила Алалыкина, пропустивших игру по медицинским показаниям.

«Соперник был свежее и быстрее нас. Не хватило нам силенок, чтобы дать бой сегодня. При нашем расписании неправильно говорить про нехватку физики. Пока мы боремся с календарем.

Алалыкин не играл по причине сотрясения после удара Дица. Алексеев поехал на обследование. По нему пока непонятно, но я думаю, что он тоже выпал надолго», — сказал Козлов.

«Салават» набрал 15 очков за 14 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице «Востока». 12 октября команда дома сыграет с «Нефтехимиком».

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