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Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов: комментарий о состоянии Александра Алексеева и Данила Алалыкина

Тренер «Салавата Юлаева» Козлов: «Думаю, Алексеев выпал надолго»

Радмир Сахибгареев

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:7) и рассказал о состоянии Александра Алексеева и Данила Алалыкина, пропустивших игру по медицинским показаниям.

«Соперник был свежее и быстрее нас. Не хватило нам силенок, чтобы дать бой сегодня. При нашем расписании неправильно говорить про нехватку физики. Пока мы боремся с календарем.

Алалыкин не играл по причине сотрясения после удара Дица. Алексеев поехал на обследование. По нему пока непонятно, но я думаю, что он тоже выпал надолго», — сказал Козлов.

«Салават» набрал 15 очков за 14 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице «Востока». 12 октября команда дома сыграет с «Нефтехимиком».

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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Виктор Козлов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 15 11 4 23
2 Нефтехимик 14 8 6 18
3 Барыс 13 8 5 16
4 Амур 13 7 6 15
5 Салават Юлаев 14 7 7 15
6 Ак Барс 14 7 7 15
7 Автомобилист 13 6 7 14
8 Адмирал 14 5 9 13
9 Авангард 13 6 7 12
10 Сибирь 14 4 10 11
11 Трактор 13 5 8 10
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 14 11 3 22
2 ЦСКА 14 11 3 22
3 Северсталь 14 8 6 18
4 Торпедо НН 13 9 4 18
5 Шанхай Дрэгонс 11 8 3 17
6 СКА 13 8 5 17
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8 Динамо Мн 14 5 9 15
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