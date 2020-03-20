Тренер «Салавата Юлаева»: «Никто из наших игроков не хочет продолжать плей-офф в апреле»

Тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса, который на время вынужденного перерыва в плей-офф Кубка Гагарина вернулся в Финляндию, рассказал, каким видит вариант продолжения сезона.

— Мы вместе с Метсолой улетели обычным рейсом из Уфы в Москву, а оттуда — в Хельсинки, — приводит слова тренера Ilta Sanomat. — Остальные легионеры отбыли на чартере.

В России еще только ожидается пик эпидемии. Так что нужно было скорее улетать.

В КХЛ пока не принято окончательное решение. Но я не верю, что плей-офф можно продолжать в апреле. Во всяком случае, никто из наших игроков этого не хочет.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется