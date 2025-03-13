Козлов объяснил поражение от московского «Динамо»: «Выпали из игрового ритма»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины поражения от московского «Динамо» (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Не лучший наш матч. Считаю, мы выпали из игрового ритма. Было много действий, которые нам несвойственны: проигрывали много стыков и единоборств, за счет чего соперник владел преимуществом. Что сегодня было не так с атакой? Когда ты выпадаешь из игрового тонуса, то тяжело вернуться. У ребят было желание и старание, но мы не играли все вместе при начале атаки. При входе в зону соперника у нас быстро отбирали шайбу. Много было брака сегодня», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

Московский клуб прервал 5-матчевую победную серию «Салавата Юлаева», который с 85 очками занимает второе место в таблице «Восток». Уфимцы 15 марта примут минское «Динамо».