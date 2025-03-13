Козлов объяснил поражение от московского «Динамо»: «Выпали из игрового ритма»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины поражения от московского «Динамо» (1:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Не лучший наш матч. Считаю, мы выпали из игрового ритма. Было много действий, которые нам несвойственны: проигрывали много стыков и единоборств, за счет чего соперник владел преимуществом. Что сегодня было не так с атакой? Когда ты выпадаешь из игрового тонуса, то тяжело вернуться. У ребят было желание и старание, но мы не играли все вместе при начале атаки. При входе в зону соперника у нас быстро отбирали шайбу. Много было брака сегодня», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.
Московский клуб прервал 5-матчевую победную серию «Салавата Юлаева», который с 85 очками занимает второе место в таблице «Восток». Уфимцы 15 марта примут минское «Динамо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|14
|5
|30
|2
|Нефтехимик
|18
|10
|8
|22
|3
|Барыс
|18
|10
|8
|21
|4
|Салават Юлаев
|19
|10
|9
|21
|5
|Ак Барс
|18
|9
|9
|20
|6
|Амур
|17
|9
|8
|19
|7
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|8
|Адмирал
|17
|7
|10
|17
|9
|Автомобилист
|17
|7
|10
|16
|10
|Авангард
|15
|8
|7
|16
|11
|Трактор
|16
|6
|10
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|17
|13
|4
|26
|2
|Локомотив
|17
|12
|5
|24
|3
|Северсталь
|18
|11
|7
|24
|4
|Торпедо НН
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|6
|Шанхай Дрэгонс
|16
|10
|6
|22
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|17
|9
|Динамо М
|20
|7
|13
|17
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|6
|22.10
|16:30
|Авангард – Нефтехимик
|- : -
|22.10
|19:30
|Сочи – Динамо Мн
|- : -
|22.10
|19:30
|СКА – Сибирь
|- : -