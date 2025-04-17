Козлов раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Салават Юлаев»: «Сегодня было безобразие»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов раскритиковал работу судей в четвертом матче со «Спартаком» (2:6) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Я хочу сказать, что в таких играх, когда команды в кровь бьются — судьи должны лучше работать. Потому что сегодня было безобразие», — сказал Козлов на флэш-интервью.

«Спартак» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Уфе 19 апреля. В случае победы красно-белые выйдут в полуфинал плей-офф КХЛ.