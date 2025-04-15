Козлов: «Салават Юлаев» неплохо выглядел по содержанию игры, но не хватило хладнокровия в завершении»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о поражении от «Спартака» (2:4) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Допустили ошибки, которыми воспользовался соперник. По содержанию игры, я считаю, мы неплохо выглядели, создавали достаточно моментов. Не хватило хладнокровия в завершении, когда нужно было замыкать. Огромное спасибо нашему фанатскому сектору, особенно во втором периоде, когда нам нужно было вернуться в игру. Они — молодцы, гнали нас вперед! Большего ждут от наших легионеров? Они — наши лидеры и должны делать разницу. Сегодня я хочу отметить других ребят, которые когда было нужно, завели команду и играли правильно, с характером лезли на ворота. Приложим все усилия, чтобы легионеры проснулись», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу московской команды. Следующий матч состоится снова в Москве 17 апреля.