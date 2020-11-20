Тренер «Салавата» назвал игру со «Спартаком» трудной

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1 Б) остался доволен результатом.

— Действительно трудная игра была сегодня. Хорошая оборона у обеих команд. Я удовлетворен двумя очками, — цитирует Лямся сайт «Спартака».

— Почему Воробьев играл в четвертом звене?

— Он долго не играл, и мы решили, что для начала ему будет лучше сыграть там. Я доволен его игрой.

— Что нужно сделать Амирову, чтобы подняться хотя бы в третье звено?

— У него была травма, он не тренировался в общей группе. Шаг за шагом он наберет форму, и мы будем решать по его форме, в каком звене ему играть дальше.

— Вас не беспокоит, что команда не побеждала в основное время с 30 октября?

— Нет, меня не беспокоит. Два очка дают за любую победу.

— При вашем назначении были заявления, что команда будет играть в яркоатакующий хоккей. Почему этого не происходит? Сегодня был очень скучный матч.

— Главное найти способ победить. Мои игроки его нашли, и я доволен. Невозможно победить в шестидесяти матчах и в каждом забивать по пять шайб. Мы отталкиваемся от игры соперника, стараемся взламывать его оборону, что и приносит результат.

— Есть ли у «Салавата» проблемы при игре «в давление»? Пропустили такие шайбы сегодня и от СКА.

— Сегодня соперник не был столь агрессивен. Поэтому я бы эти два гола не сравнивал.

— Вы определились с вратарем на игру с «Барысом»?

— Нет, решим завтра.



— Чем можно объяснить последние ошибки Метсолы? Это психологические проблемы?

— Я доверяю ему. Он один из сильнейших вратарей Лиги. Сегодня он совершил несколько отличных спасений и совершил одну ошибку. Так что он очень помог нам победить и сегодня.

— Объявили расширенный состав молодёжный сборной. Много игроков надолго покинут команду. Кого будет сложнее всего заменить?

— Большая честь для клуба отправить несколько хоккеистов на чемпионат мира. Это будет хорошая возможность проявить себя для остальных игроков.