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Тренер рижского «Динамо» Кулибаба рассказал об отношении к дракам в хоккее

22:42
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Главный тренер рижского «Динамо» Валерий Кулибаба прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:4).

«При неплохой игре 40 минут допустили невынужденные ошибки, поэтому и проиграли. Не сказать, что был порыв у соперника, просто в элементарной ситуации сами подарили моменты сопернику. Нужно было принять правильное решение, приняли неправильное. До этого момента придерживались плана создавали моменты, были возможности у нас. Но не дотерпели.

Как относимся к дракам? По-мужски относимся. Была грубая игра соперника, партнеры заступились, разобрались", — сказал Кулибаба.

Отметим, что в обоих матчах между рижским «Динамо» и «Ак Барсом» в этом сезоне происходили драки.

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Рустам Имамов все материалы автора
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