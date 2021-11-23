Тренер рижского «Динамо» Кулибаба рассказал об отношении к дракам в хоккее

Главный тренер рижского «Динамо» Валерий Кулибаба прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:4).

«При неплохой игре 40 минут допустили невынужденные ошибки, поэтому и проиграли. Не сказать, что был порыв у соперника, просто в элементарной ситуации сами подарили моменты сопернику. Нужно было принять правильное решение, приняли неправильное. До этого момента придерживались плана создавали моменты, были возможности у нас. Но не дотерпели.

Как относимся к дракам? По-мужски относимся. Была грубая игра соперника, партнеры заступились, разобрались", — сказал Кулибаба.

Отметим, что в обоих матчах между рижским «Динамо» и «Ак Барсом» в этом сезоне происходили драки.