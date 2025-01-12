Тренер Разин назвал свои самые запоминающиеся путешествия

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал об отдыхе в Дагестане и других странах.

— Ваше самое запоминающееся путешествие?

— Их очень много. У меня выбор всегда делает супруга. Могу сразу назвать, что не понравилось: в позапрошлом году мы летали на Кубу. Полное разочарование. Потому что мы лет восемь-десять назад были там, и страна была совсем другой. А сейчас все очень грустно. Путешествовать мы любим, много приятных воспоминаний. Нам нравятся многие страны, жалко, что сейчас тяжело съездить в Европу, но прошлым летом у нас получилось. Побывали в Будапеште, в Мюнхене, в Фюссене.

— У вас больше туристический отдых, а не лежание на пляже?

— Мне больше нравится отдохнуть на лежаке, но моя супруга — молодец. Она всегда нас ведет за собой. Я такой человек, что мне тяжело собраться и куда-то пойти. Для меня самое главное — начать, а дальше меня уже не остановить. Очень благодарен супруге, что она открыла для меня Дагестан. Где мы лазили по горам и где я чуть не сорвался.

— Как это произошло? Был обрыв?

— Не совсем, конечно, обрыв, но кувырком я бы там покатился и косточки переломал, если бы не сгруппировался.