Тренер Разин назвал свои самые запоминающиеся путешествия
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал об отдыхе в Дагестане и других странах.
— Ваше самое запоминающееся путешествие?
— Их очень много. У меня выбор всегда делает супруга. Могу сразу назвать, что не понравилось: в позапрошлом году мы летали на Кубу. Полное разочарование. Потому что мы лет восемь-десять назад были там, и страна была совсем другой. А сейчас все очень грустно. Путешествовать мы любим, много приятных воспоминаний. Нам нравятся многие страны, жалко, что сейчас тяжело съездить в Европу, но прошлым летом у нас получилось. Побывали в Будапеште, в Мюнхене, в Фюссене.
— У вас больше туристический отдых, а не лежание на пляже?
— Мне больше нравится отдохнуть на лежаке, но моя супруга — молодец. Она всегда нас ведет за собой. Я такой человек, что мне тяжело собраться и куда-то пойти. Для меня самое главное — начать, а дальше меня уже не остановить. Очень благодарен супруге, что она открыла для меня Дагестан. Где мы лазили по горам и где я чуть не сорвался.
— Как это произошло? Был обрыв?
— Не совсем, конечно, обрыв, но кувырком я бы там покатился и косточки переломал, если бы не сгруппировался.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|3
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|4
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|44
|25
|19
|55
|6
|СКА
|43
|25
|18
|54
|7
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|8
|Торпедо
|43
|19
|24
|46
|9
|Куньлунь РС
|43
|19
|24
|42
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|45
|27
|18
|59
|2
|Сал. Юлаев
|42
|28
|14
|58
|3
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|4
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|56
|5
|Автомобилист
|42
|23
|19
|52
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|41
|17
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|12.01
|14:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|12.01
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|- : -
|12.01
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|- : -
|12.01
|17:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -