Тренер по физподготовке Войтюк покинул «Сибирь»

«Сибирь» объявила об уходе тренера по физподготовке Алексея Войтюка.

45-летний специалист работал в штабе «Сибири» с ноября 2024 года. Его контракт был рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Мы благодарим Алексея Владимировича за работу и желаем удачи в карьере!» — говорится в сообщении.

14 ноября «Сибирь» объявила об отставке главного тренера Вячеслава Буцаева, который работал в клубе с октября. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ярослав Люзенков.