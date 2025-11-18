Хоккей
Сегодня, 16:19

Тренер по физподготовке Войтюк покинул «Сибирь»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Сибирь» объявила об уходе тренера по физподготовке Алексея Войтюка.

45-летний специалист работал в штабе «Сибири» с ноября 2024 года. Его контракт был рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Мы благодарим Алексея Владимировича за работу и желаем удачи в карьере!» — говорится в сообщении.

14 ноября «Сибирь» объявила об отставке главного тренера Вячеслава Буцаева, который работал в клубе с октября. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ярослав Люзенков.

Источник: ХК «Сибирь»
