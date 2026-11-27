Тренер по физподготовке Павленко вошел в штаб «Локомотива»

Роман Павленко назначен тренером по общей физической подготовке ярославского «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба.

«Приветствуем Романа в нашей команде и желаем новых больших побед!» — говорится в сообщении клуба.

36-летний специалист последние четыре сезона работал в системе московского «Спартака». В 2025 году вместе с молодежной командой красно-белых он стал обладателем Кубка Харламова.

В тренерском штабе «Локомотива», который возглавляет Дмитрий Квартальнов, также работает тренер по физподготовке Георгий Кошель.

«Локомотив» занимает второе место в Западной конференции КХЛ с 43 очками после 29 матчей. 27 ноября ярославцы сыграют на выезде с «Ладой».