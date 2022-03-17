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«Об отъезде легионеров знали два дня назад». Алексей Кудашов после матча с ЦСКА

Тренер московского «Динамо» Кудашов заявил, что знал об отъезде легионеров два дня назад
Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Кудашов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итоги первого матча второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (3:2) и ответил на вопросы журналистов.

— Первый период, конечно, был за ЦСКА, во втором периоде выправили ситуацию, не сказать, что мы там явно владели инициативой, но моментов создали таких хороших, могли выходить вперед и должны были выходить вперед. Ну а в третьем периоде ошибки, которые мы совершили, они предрешили исход матча.

— Показалось, что сегодня психологически команда не готова была к таким скоростям соперника по первым десяти минутам. Вы согласны с этим?

— Да нет, были готовы, мы ожидали. ЦСКА с первых смен так играл.

17&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 3:2. ЦСКА набирает невиданную мощь. Армейцы пока не проигрывают в плей-офф

— Показалось, что сегодня не ладилась игра на выходе из своей зоны. В чем была проблема?

— Ну это не то, что не ладилось, не те немножко действия мы делали. Как я сказал, ошибки совершали.

— Очень понравился Богдан Тринеев, но пока что мало времени проводит на площадке. Есть ли шанс больше времени получить в следующих матчах серии?

— Да есть шансы, он у нас постоянно играет. Если бы не травмы в течение сезона, он с первого дня сборов с нами, у него две травмы было, поэтому он выпадал иногда.

— Сегодня стало известно об отъезде двоих игроков. Об этом сегодня стало известно или заранее?

— Давайте не будем об этом говорить, уехали и уехали, мы об этом узнали два дня назад, — сказал Кудашов.

Накануне старта серии «Динамо» расторгло контракты с нападающими Андре Петерссоном и Эриком О'Деллом.

Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 19 марта на «ЦСКА Арене».

Алексей Кудашов
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ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
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1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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Металлург - Авангард
0 - 0
1. Металлург - Авангард
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3. Авангард - Металлург
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0 - 0
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
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0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 1
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
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2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
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3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
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2. Ак Барс - Авангард
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
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