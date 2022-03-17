«Об отъезде легионеров знали два дня назад». Алексей Кудашов после матча с ЦСКА

Тренер московского «Динамо» Кудашов заявил, что знал об отъезде легионеров два дня назад

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итоги первого матча второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (3:2) и ответил на вопросы журналистов.

— Первый период, конечно, был за ЦСКА, во втором периоде выправили ситуацию, не сказать, что мы там явно владели инициативой, но моментов создали таких хороших, могли выходить вперед и должны были выходить вперед. Ну а в третьем периоде ошибки, которые мы совершили, они предрешили исход матча.

— Показалось, что сегодня психологически команда не готова была к таким скоростям соперника по первым десяти минутам. Вы согласны с этим?

— Да нет, были готовы, мы ожидали. ЦСКА с первых смен так играл.

— Показалось, что сегодня не ладилась игра на выходе из своей зоны. В чем была проблема?

— Ну это не то, что не ладилось, не те немножко действия мы делали. Как я сказал, ошибки совершали.

— Очень понравился Богдан Тринеев, но пока что мало времени проводит на площадке. Есть ли шанс больше времени получить в следующих матчах серии?

— Да есть шансы, он у нас постоянно играет. Если бы не травмы в течение сезона, он с первого дня сборов с нами, у него две травмы было, поэтому он выпадал иногда.

— Сегодня стало известно об отъезде двоих игроков. Об этом сегодня стало известно или заранее?

— Давайте не будем об этом говорить, уехали и уехали, мы об этом узнали два дня назад, — сказал Кудашов.

Накануне старта серии «Динамо» расторгло контракты с нападающими Андре Петерссоном и Эриком О'Деллом.

Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 19 марта на «ЦСКА Арене».