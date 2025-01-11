Кудашов: «Бурмистров, Швец-Роговой и Слепышев уже тренируются»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию с Антоном Слепышевым, Бреннаном Менеллом, Александром Бурмистровым и Артемом Швец-Роговым.

— Когда мы сможем увидеть Слепышева на льду?

— Бурмистров, Швец-Роговой, Слепышев — все тренируются. Я так смотрю, что скоро все появятся. Не могу сказать точную дату. У нас есть народ.

— Менелл близок к возвращению?

— Это одна из тех ситуаций, где травма — не травма, боль — не боль. Хорошо, что есть игроки, которые получают лишнее игровое время. Я бы хотел, чтобы молодые играли еще больше.

(Федор Носов)