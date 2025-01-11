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Сегодня, 21:06

Кудашов: «Бурмистров, Швец-Роговой и Слепышев уже тренируются»

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ситуацию с Антоном Слепышевым, Бреннаном Менеллом, Александром Бурмистровым и Артемом Швец-Роговым.

— Когда мы сможем увидеть Слепышева на льду?

— Бурмистров, Швец-Роговой, Слепышев — все тренируются. Я так смотрю, что скоро все появятся. Не могу сказать точную дату. У нас есть народ.

— Менелл близок к возвращению?

— Это одна из тех ситуаций, где травма — не травма, боль — не боль. Хорошо, что есть игроки, которые получают лишнее игровое время. Я бы хотел, чтобы молодые играли еще больше.

(Федор Носов)

Александр Бурмистров
Антон Слепышев
Артем Швец-Роговой
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 44 25 19 55
6 СКА 43 25 18 54
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8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
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6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
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12 Амур 44 9 35 23
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11.01 14:30
Металлург Мг – Трактор
 5 : 3
11.01 17:00
Торпедо – Адмирал
 1 : 6
11.01 17:00
Динамо М – СКА
 5 : 4
11.01 17:00
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