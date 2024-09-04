Кудашов — о неудачной замене вратаря на шестого полевого: «Это была домашняя заготовка»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (1:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
— Начало было неплохим, потом после пропущенных голов не смогли преодолеть, — сказал Кудашов. — «Куньлунь» очень неплохо играл и видно, что для них сезон уже начался, а мы ещё летом находимся на предсезонной подготовке.
— В конце матча не очень было понятно, что произошло. Хантер Миска поехал меняться на шестого игрока, а игрок не вышел. Что это было?
— Заготовка домашняя.
— Рашевский не появлялся с середины второго периода. Травма?
— Это было не по травме.
«Динамо» 6 сентября примет «Северсталь». «Куньлунь» в этот же день сыграет дома с «Адмиралом».
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|0
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|0
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|0
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|Динамо Мн
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
|9
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|1
|0
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|- : -
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|17:00
|
Металлург Мг – СКА
|- : -
|5.09
|18:00
|
Лада – Локомотив
|- : -
|5.09
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
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|5.09
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|
Динамо Мн – Амур
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