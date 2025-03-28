Квартальнов — о поведении Долженкова: «Такие вещи без команды не делаются. Это печально»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы над ЦСКА (5:3) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина ответил на вопрос об удалении нападающего армейцев Кирилла Долженкова.

В конце третьего периода Долженков несколько раз ударил нападающего соперников Криса Тирни, после чего на льду началась потасовка. В результате 20-летнего форварда армейцев наказали большим и дисциплинарным штрафом (5+20).

«Я вам из своего опыта просто скажу. Такие вещи без команды не делаются. Это просто печально», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.

Ранее тренер ЦСКА Илья Воробьев объяснил эмоциями от плей-офф поведение Долженкова.

«Динамо» удвоило преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий и четвертый матчи серии пройдут в Москве — 30 марта и 1 апреля.