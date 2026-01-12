Квартальнов о матче с «Адмиралом»: «Игра была равна, играли два... две хорошие команды»

Квартальнов острой фразой отреагировал на победу минского Динамо над Адмиралом в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отреагировал на победу над «Адмиралом» (2:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Победу белорусской команде принес гол Вадима Мороза за 17 секунд до конца основного времени.

«Игра была равна, играли два... две хорошие команды. Да, согласен, очень тяжелая игра», — сказал Квартальнов во время флеш-интервью после игры.

Минчане набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.