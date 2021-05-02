Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Тренер «Металлурга» вернулся в Швецию

22:32
Теги:

Помощник главного тренер «Металлурга» Ильи Воробьева Фредрик Стиллман покинул российскую команду. Он получил работу в шведском клубе «ХВ-71», сообщает Expressen.

Стиллман заключил контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. Он также будет исполнять роль ассистента главного тренера.

До «Металлурга» Стиллман работал в КХЛ в «Адмирале», «Сочи» и «Торпедо».

Читайте также

Василевский — о конфликте с Хабибом в США: «Он начал вытаскивать меня на улицу»
Мужчина убил лучшего друга за поцелуй своей возлюбленной
Ведущая «Ревизорро» Милас вышла на связь после инцидента со знакомой
Видеотрансляция шоу дронов в небе над Петербургом 02.05.21

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд