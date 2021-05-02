Тренер «Металлурга» вернулся в Швецию
22:32
Помощник главного тренер «Металлурга» Ильи Воробьева Фредрик Стиллман покинул российскую команду. Он получил работу в шведском клубе «ХВ-71», сообщает Expressen.
Стиллман заключил контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. Он также будет исполнять роль ассистента главного тренера.
До «Металлурга» Стиллман работал в КХЛ в «Адмирале», «Сочи» и «Торпедо».
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