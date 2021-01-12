Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Тамбиев в интервью «Известиям» рассказал о работе с нападающим молодежной сборной России и подвел итоги МЧМ-2021.

- Вы довольны отношением к делу Арсения Грицюка?

— Да, мне очень нравится этот игрок. Побольше бы в «Металлурге» таких молодых хоккеистов. Но у нас молодёжная сами знаете, на каком месте идет («Кузнецкие Медведи» занимают последнюю строчку в таблице регулярного чемпионата МХЛ). Таких, как Грицюк, я бы хотел видеть у нас. Это будущее нашего хоккея. Доволен тем, как он сыграл за нас восемь матчей. С удивлением прочитал в «Спорт-Экспрессе», что в Новокузнецке Арсению мало давали играть. Они после молодежного чемпионата мира делали разбор выступлений каждого хоккеиста сборной России. И написали, что в «Металлурге» Грицюку «тоже не всегда давали много игрового времени», — это совершенная неправда. Был ошарашен, прочитав такое. Если посмотреть игровое время Грицюка, то в «Металлурге» он играл по 15 минут за матч. Я его ставил и в большинство, и в «6 на 5». Надо бы разобрать его статистику, прежде чем писать такие утверждения. Я и сейчас хочу поработать с Арсением. У него пока травма, но надеюсь, что нам его еще отдадут. Помимо таланта и перспектив у Грицюка есть профессиональное отношение к делу — это самое главное.

— Как оцените его выступление на МЧМ?

— Я посмотрел все матчи нашей сборной от начала до конца. Мне кажется, Арсений не до конца раскрыл свой большой потенциал на этом турнире. Не проявил свои лидерские качества — он может больше брать на себя игру.

— Вам понятно, почему Россия осталась на этом турнире без медалей?

— Неэтично обсуждать работу Игоря Ларионова — всё-таки один хлеб едим. Но мне показалось, что в полуфинале с Канадой (0:5) мы слишком застревали в своей зоне. Я бы немножко поменял выход из неё. Очень много нас накрывали в зоне атаки. Может быть, надо было подлиннее играть, а не через короткий пас, который не проходил. Но это сторонние рассуждения. Тренерскому штабу молодёжной сборной виднее — они находились внутри, все видели.