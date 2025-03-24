Тренер «Металлурга» Разин: «Думаю, серия против «Авангарда» будет очень интересной»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал предстоящую серию против «Авангарда» в первом раунде Кубка Гагарина.

«У «Авангарда» хороший состав. С приходом нового главного тренера команда много выигрывала. Думаю, серия будет очень интересной. Мы разберем соперника, посмотрим сильные и слабые стороны, которые, надеюсь, будем использовать», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на третьей позиции в Восточной конференции — 90 очков. Омичи с 87 очками финишировали на шестой строчке «Востока».

Серия между «Металлургом» и «Авангардом» в первом раунде Кубка Гагарина стартует в Магнитогорске в среду, 26 марта.