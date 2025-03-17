Разин: «Есть нормальные люди, а есть жеманные твари, которые сидят в интернете. Одну такую я сегодня встретил»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Витязем» (3:2 Б) рассказал, как встретился с человеком, который ему неприятен.

«Хочу пофилософствовать. В жизни много нормальных людей, адекватных. Во всех сферах. Мы в спорте варимся, есть культура, искусство, строительство, военное дело. Везде есть адекватные люди. В то же время просачиваются люди...

Смотрели юмористическую передачу «Звезды»? Там сценка была. [Александр] Ревва подходит к Вале Карнавал и говорит: «Нажми кнопку». Она нажимает ему на нос, а он там языком начинает... Вот есть такие люди. Можно еще по-другому сказать — люди, которые слушают песню группы «Ленинград», называется «Еж». Кто не слышал, послушайте. Вот есть такие люди.

А есть твари, жеманные твари. Красивые, как они считают, но несостоявшиеся по жизни. Они думают, что они в порядке, а все вокруг такие козлы. Очень много таких людей, которые сидят в интернете и засирают своими речами и постами нормальных людей. Потому что не проверить и все это будет безнаказанно. Но одну жеманную тварь я сегодня видел, повстречалась мне. В принципе это все, что я хотел сказать», — сказал Разин на пресс-конференции.

«Металлург» набрал 88 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Витязь» с 58 очками — на 10-й строчке «Запада».