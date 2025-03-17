Хоккей
17 марта, 21:06

Разин: «Есть нормальные люди, а есть жеманные твари, которые сидят в интернете. Одну такую я сегодня встретил»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Разин.
Фото ХК «Металлург»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Витязем» (3:2 Б) рассказал, как встретился с человеком, который ему неприятен.

«Хочу пофилософствовать. В жизни много нормальных людей, адекватных. Во всех сферах. Мы в спорте варимся, есть культура, искусство, строительство, военное дело. Везде есть адекватные люди. В то же время просачиваются люди...

Смотрели юмористическую передачу «Звезды»? Там сценка была. [Александр] Ревва подходит к Вале Карнавал и говорит: «Нажми кнопку». Она нажимает ему на нос, а он там языком начинает... Вот есть такие люди. Можно еще по-другому сказать — люди, которые слушают песню группы «Ленинград», называется «Еж». Кто не слышал, послушайте. Вот есть такие люди.

А есть твари, жеманные твари. Красивые, как они считают, но несостоявшиеся по жизни. Они думают, что они в порядке, а все вокруг такие козлы. Очень много таких людей, которые сидят в интернете и засирают своими речами и постами нормальных людей. Потому что не проверить и все это будет безнаказанно. Но одну жеманную тварь я сегодня видел, повстречалась мне. В принципе это все, что я хотел сказать», — сказал Разин на пресс-конференции.

«Металлург» набрал 88 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Витязь» с 58 очками — на 10-й строчке «Запада».

Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
  • Саша

    Quid pro quo — «нечто за нечто», как говорится. Распиярят в прессе посредственных, нестабильных, физически невыносливых и практически необладающих мастерством хоккеистов. А затем эти "супер звёздные игроки" показывают "Нечто" в течении коротких промежутков времени хронометража матча. Не обижаться надо на полученное адекватное "Нечто" в виде критики. А искать и воспитывать качественных игроков. Нет мы будем довольствоваться тем, что у нас есть. Принимайте этих неудачников и не смейте этих паршивцев критиковать.

    18.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Спартак поэтому и популярен, что столько тварей в интернете, а Магнитка и сам Разин напротив - не очень популярны...

    18.03.2025

  • spartsmen

    у разина до сих пор проблемы с восприятием действительности?

    18.03.2025

  • Millwall82

    Я думаю, что дурной тон приводить Ревву и Карнавал. Что касается критики, ну если ты ее не вывозишь, сомневаюсь что станешь хорошим тренером. В США критикой уничтожают спортсменов, тренеров, менеджеров. И это нормальная практика. В том же СЭксе (при живом Кучмие) было нормально уничтожать и клубы, и спортсменов, порой за дело, порой по заказухе. Безусловно, есть и неадекватный хейт и критика, но это нормально для любой публичной персоны.

    17.03.2025

  • Patera

    Неужели т.н. журналист, которого до этого справедливо подонком назвали, набрался наглости и в Магнитогорск приехал?

    17.03.2025

    • «Локомотив» обыграл «Адмирал» и стал победителем регулярного чемпионата-2024/25

    КХЛ, результаты и видео голов 17 марта: «Локомотив» обыграл «Адмирал» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 2 : 3 ОТ
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 2 : 5
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

