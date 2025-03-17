Разин: «Есть нормальные люди, а есть жеманные твари, которые сидят в интернете. Одну такую я сегодня встретил»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Витязем» (3:2 Б) рассказал, как встретился с человеком, который ему неприятен.
«Хочу пофилософствовать. В жизни много нормальных людей, адекватных. Во всех сферах. Мы в спорте варимся, есть культура, искусство, строительство, военное дело. Везде есть адекватные люди. В то же время просачиваются люди...
Смотрели юмористическую передачу «Звезды»? Там сценка была. [Александр] Ревва подходит к Вале Карнавал и говорит: «Нажми кнопку». Она нажимает ему на нос, а он там языком начинает... Вот есть такие люди. Можно еще по-другому сказать — люди, которые слушают песню группы «Ленинград», называется «Еж». Кто не слышал, послушайте. Вот есть такие люди.
А есть твари, жеманные твари. Красивые, как они считают, но несостоявшиеся по жизни. Они думают, что они в порядке, а все вокруг такие козлы. Очень много таких людей, которые сидят в интернете и засирают своими речами и постами нормальных людей. Потому что не проверить и все это будет безнаказанно. Но одну жеманную тварь я сегодня видел, повстречалась мне. В принципе это все, что я хотел сказать», — сказал Разин на пресс-конференции.
«Металлург» набрал 88 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Витязь» с 58 очками — на 10-й строчке «Запада».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|2 : 3 ОТ
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 5