Разин о конфликте с Исаковым после матча с «Торпедо»: «Рукоприкладство было? Я кого-то ударил?»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал инцидент, возникший после гостевого матча с «Торпедо» (5:1) в FONBET чемпионате КХЛ.

По окончании игры Разин в подтрибунном помещении начал выяснять отношения с Алексеем Исаковым, возглавляющим нижегородскую команду. Их пришлось разнимать.

На пресс-конференции тренеру «Магнитки» задали вопрос о том, какое наказание, по его мнению, должна применить КХЛ по отношению к тренеру, который в подтрибунном помещении бросается на другого специалиста.

«А кто бросался? Там все было сугубо в разговорном тоне. Рукоприкладство было? Я кого-то ударил?» — сказал Разин.

В третьем периоде у нижегородцев было 16 минут штрафа, в последние две минуты обоюдные наказания получили по два хоккеиста из обеих команд. В послематчевом интервью Разин раскритиковал соперника и заявил, что нужно уметь проигрывать.

Следующий матч регулярного чемпионата для обеих команд — очная игра в пятницу, 10 октября, в Магнитогорске.