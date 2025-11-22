Разин объяснил отсутствие Кузнецова в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос об отсутствии форварда Евгения Кузнецова в матче с «Адмиралом» (4:3 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«[Разин будет играть], когда будет сильнее чем те, кто будет не в составе. Сейчас хоккей все быстрее и быстрее. И если Женя не хочет соответствовать велениям времени, то он так и будет сидеть в запасе. Я не могу ждать тонких передач. Помимо тонких передач есть толстые ошибки, когда он на ровном месте теряет шайбу», — сказал Разин на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 Кузнецов провел 12 игр и сделал 7 результативных передач в FONBET Чемпионате КХЛ.