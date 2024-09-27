Разин с юмором ответил на вопрос журналиста об унынии после результатов «Магнитки»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос, как не впасть в уныние после нереализованных моментов.

Магнитогорский клуб уступил дома «Ак Барсу» (3:4), потерпев второе поражение подряд в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Вот вы с девушкой знакомитесь — она вас раз отшила, два отшила. Вы ведь в уныние не впадете, правильно? Вы идете третий, четвертый раз. Они хоккеисты, это их работа. Игра закончилась, завтра выходной отдохнем и пойдем со свежей головой девчонок клеить», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Металлург» с 6 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 30 сентября «Магнитка» примет «Ладу».