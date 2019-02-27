Тренер "Магнитки" Яндач: "Раз уж мы все в г..не, то должны выйти из этого вместе"

Главный тренер "Металлурга" резко высказался после поражения во втором матче серии (1:4), в которой "Салават Юлаев" сравнял счет (1-1).

- Сегодня ничего не получилось. В первом периоде проигрывали уже 0:2, а затем Уфа играла хорошо в обороне, поэтому мы хотим забыть от этой игре. У нас было много удалений. Фол Яши Рылова я не видел.

- Не было желания перейти на игру в три звена, перетряхнуть игровые сочетания?

- Мы думали об этом. Но и у игроков было такое чувство, что они могут еще помочь (имеются в виду игроки нижних звеньев - прим. "СЭ"). И я принял решение, раз уж мы, скажу плохое слово, все в г..не, то должны выйти из этого вместе. К тому же мы играли первую игру, которая длилась целых пять периодов, и нашим лидерам было бы тяжело. В последнем периоде мы уже готовились к следующей игре. (Юрий Ширинкин)