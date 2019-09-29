Тренер «Локомотива» остался недоволен игрой команды в атаке

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев прокомментировал результат матча с «Трактором» (1:2).

- Конечно было желание выиграть, но победил сильнейший, — цитирует тренера официальный сайт «Трактора». — Задание на игру наши ребята старались выполнить, допустили несколько ошибок, которые превратились в голы. В нападении пытались навязать сопернику активную игру, но, к сожалению, сегодня был вратарь на высоте, и наши игроки не смогли проявить те качества, которые необходимы при забивании.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков