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Тренер «Локомотива» остался недоволен игрой команды в атаке

18:36
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев прокомментировал результат матча с «Трактором» (1:2).

- Конечно было желание выиграть, но победил сильнейший, — цитирует тренера официальный сайт «Трактора». — Задание на игру наши ребята старались выполнить, допустили несколько ошибок, которые превратились в голы. В нападении пытались навязать сопернику активную игру, но, к сожалению, сегодня был вратарь на высоте, и наши игроки не смогли проявить те качества, которые необходимы при забивании.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=23054

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