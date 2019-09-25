Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев прокомментировал результат матча с рижским «Динамо» (4:0). Ярославцы провели первую встречу после увольнения Крэйга Мактавиша.

- Конечно, я рад дебюту. Очень надеялся, что команда сегодня выйдет мобилизованная. Попросили ребят сыграть правильно, подправили игру в обороне. Ребята выполнили установку, отыграли с первой до последней минуты так, как мы просили. Благодарен ребятам, — приводит слова тренера официальный сайт «Локо».

— Насколько трудно давались решения по составу: много изменений в тройках, не играли Егор Аверин и Тай Рэтти?

— К сожалению, к тем ребята, кто сегодня не попал в состав, возможно, за исключением Апалькова, были претензии со стороны тренерского штаба. Игроки, к сожалению, выглядели не так, как от них ждут. Приняли решение, поговорив с ребятами и объяснив ситуацию, сказав, что нужно добавлять и что от них ждут большего. Думаю, уже в ближайших матчах они будут играть. Это нормальный процесс, когда есть пять-шесть пятерок, идет перетасовка. Не важно, сколько тебе лет, какого ты уровня мастерства, — если ты не показываешь игру, значит, уступи другому.

— Дмитрий Красоткин сегодня появился на лавке, Денис Гребешков теперь во время игры находится наверху. Как принимались данные решения?

— Мы сели все вместе, тренерским штабом, обсудили, кто будет заниматься нападающими, кто защитниками — приняли такое решение. Нашли применение всем тренерам, все согласились, что именно так лучше. Дмитрий Иванович — наша легенда, часть игроков прошли через него, были довольны. Мне тоже было комфортно, поскольку мы вместе несколько лет работали в молодежной команде. Денис тоже оказал нам большую помощь в перерыве.

— У Вас первый матч в КХЛ. Насколько большим было волнение?

На самом деле, волнение было вчера, когда представляли команде. Как снежный ком на голову упал, было волнение. Осознание пришло чуть позже. К счастью, вчерашний день позади. Сегодня ребята мне помогли, мы помогли всем. Очень рад, что наши болельщики пришли поддержать команду. Очень благодарен всем болельщикам!

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