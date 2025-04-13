Тренер «Локомотива» Никитин: «Тяжелая победа над «Авангардом». Все начинается с нуля»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги второго матча против «Авангарда» (4:1) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Тяжелая победа, все начинается с нуля. Сначала нужно было подкрутить психологию, чтобы начать подкручивать игру. Все мы люди«, — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч пройдет в Омске во вторник, 15 апреля.