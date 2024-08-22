Никитин — о Лихачеве: «Ему нужно убрать американские горки в игре»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру Ярослава Лихачева в матче с «Трактором» (5:4 Б) в FONBET Кубке Блинова.
«Все ошибаются. Задача ведь не найти виноватого, а сделать правильные выводы. Наверное, это олицетворяет то, что происходит с Ярославом. Забил гол, потом сам все смыл в унитаз и сам же выбрался. Вы правильно сказали, это американские горки — нужно убрать их. Стабильность — признак мастерства. А то, что у него есть мастерство — это бесспорно», — сказал Никитин.
23 августа «Локомотив» сыграет с «Авангардом», «Трактор» встретится с «Сибирью».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости