Главный тренер «Локомотива» Никитин перед финалом Кубка Гагарина: «Я уверен в своей команде»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о подготовке команды к финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором».

«Нужно сфокусироваться на самом главном действе сезоне. Не пережать, но мотивация должна быть на самом высоком уровне. Это мечта любого хоккеиста. Я уверен в своей команде. Естественно, мы разбираем их игру во вторых периодах. Обязательно нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Но все-таки самое важное: нужно контролировать самих себя», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

Первый матч «Локомотива» и «Трактора» в финале плей-офф КХЛ состоится во вторник, 13 мая, в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.