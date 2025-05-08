Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

8 мая, 17:27

Главный тренер «Локомотива» Никитин перед финалом Кубка Гагарина: «Я уверен в своей команде»

Алина Савинова

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о подготовке команды к финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором».

«Нужно сфокусироваться на самом главном действе сезоне. Не пережать, но мотивация должна быть на самом высоком уровне. Это мечта любого хоккеиста. Я уверен в своей команде. Естественно, мы разбираем их игру во вторых периодах. Обязательно нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Но все-таки самое важное: нужно контролировать самих себя», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

Первый матч «Локомотива» и «Трактора» в финале плей-офф КХЛ состоится во вторник, 13 мая, в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Никитин
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Читайте также
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Le Monde рассказала о конфликте Каллас и фон дер Ляйен из-за кадров ЕК
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, финал: «Локомотив» и «Трактор» в главной серии плей-офф КХЛ
«Хоккей «Локомотива» может быть скучным, но он дал результат». Интервью форварда «Трактора» Жаркова
В «Ладе» объявили о начале погашения долгов
Принс, Родуолд, Николаев, Мишуров и Сусуев покинули «Адмирал»
Защитник Телегин проведет в «Тракторе» еще два сезона
Борис Миронов возглавил «Ладу»
Защитник Ефремов подписал новый контракт со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • rotkiv

    Не судьба ему взять кубок, проиграет

    08.05.2025

  • MegaSmalex

    А ты, описаешься во сне сегодня.

    08.05.2025

  • Сергей А.

    А как в штат писарчуков СЭ записаться? Просто есть интервью, его разбивают по фразам на 10 новостей 20 писюлек, как эта курва, которой лет меньше чем КХЛ... Идиотизм

    08.05.2025

  • bond1951

    ты проиграешь как Всегда.........

    08.05.2025

    • «Локомотив» — «Трактор»: даты матчей финала Кубка Гагарина (расписание серии)

    Форвард Короктов покинет «Сибирь»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 27 20 7 42
    2 Ак Барс 27 17 10 36
    3 Авангард 26 16 10 35
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Салават Юлаев 26 10 16 23
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 28 19 9 40
    2 Торпедо НН 29 18 11 38
    3 Динамо Мн 26 17 9 37
    4 Северсталь 27 18 9 36
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
    7 Спартак 26 13 13 29
    8 СКА 26 12 14 28
    9 ЦСКА 27 12 15 27
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 25 6 19 17
    Результаты / календарь
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг - : -
    18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик - : -
    18.11 18:00 Лада – Авангард - : -
    18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА - : -
    18.11 19:30 Торпедо НН – Адмирал - : -
    18.11 19:30 Северсталь – Динамо Мн - : -
    18.11 19:30 Динамо М – Спартак - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости