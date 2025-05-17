Никитин — о рассечении у Радулова: «Это плей-офф, здесь микротравмы не считаются»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин похвалил команду после победы над «Трактором» (5:2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Очередная тяжелая игра. Парни — молодчики, справились с давлением. Много силовых приемов у «Трактора»? Понимали, что соперник так будет играть при домашних трибунах. Нужно было быть готовыми к силовым приемам и не отбрасываться, принимать удар на себя. В этом плане ребята справились», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

Также тренер прокомментировал рассечение у форварда Александра Радулова, который столкнулся с защитником «Трактора» Логаном Дэем и в падении порезал левую руку о конек соперника.

«Это плей-офф, здесь микротравмы не считаются», — добавил он.

«Локомотив» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч команд состоится 19 мая также в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.