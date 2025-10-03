Хоккей
Сегодня, 21:31

Хартли: «Была перепалка Радулова с судьей, потом арбитр дал свисток и удалил Александра»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал удаление форварда Александра Радулова до конца игры в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:4).

39-летний россиянин получил 20-минутный дисциплинарный штраф за 30 секунд до конца второго периода.

«Была перепалка Радулова с судьей, я не понимаю каждого слова по-русски, так что не особо понял, что он там сказал, но потом арбитр просто дал свисток и удалил Александра», — приводит официальный сайт КХЛ слова Хартли.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Александр Радулов.«Я найду тебя». Радулов психанул на арбитров, а Хартли проиграл Буше в битве канадских тренеров

Источник: КХЛ
Александр Радулов
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Боб Хартли
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 11 9 2 18
    2 Металлург Мг 11 8 3 18
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 11 5 6 13
    6 Ак Барс 11 5 6 11
    7 Барыс 11 5 6 11
    8 Адмирал 10 4 6 10
    9 Амур 10 3 7 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 12 8 4 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Спартак 11 5 6 13
    5 Северсталь 11 6 5 12
    6 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    7 СКА 11 5 6 12
    8 ЦСКА 11 5 6 11
    9 Динамо М 10 5 5 11
    10 Сочи 10 4 6 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    3.10 16:30
    Авангард – Локомотив
    		 4 : 1
    3.10 19:00
    Спартак – СКА
    		 3 : 1
    3.10 19:00
    Торпедо НН – Северсталь
    		 3 : 5
    3.10 19:00
    Ак Барс – Амур
    		 5 : 1
    3.10 19:30
    ЦСКА – Металлург Мг
    		 1 : 3
    3.10 19:30
    Сочи – Адмирал
    		 4 : 5
    Все результаты / календарь

