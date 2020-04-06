Тренер «Локомотив» Пелино, заразившийся коронавирусом, чувствует себя стабильно

Состояние главного тренера «Локомотива» Майка Пелино, заразившегося коронавирусом, стабильное, сообщает ТАСС.

29 марта канадский специалист сдал положительный тест на коронавирус. Позднее появилась информация, что он не контактировал с командой на протяжении длительного периода времени.

Пелино 60 лет, он возглавил «Локомотив» по ходу сезона-2019/20, его контракт с клубом истечет 30 апреля.

На день 6 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исхода, выздоровели 406 человек.