Главный тренер «Куньлуня» Ивано Занната подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

«Безусловно, с нашей стороны это очень хорошая игра. Мне понравились скорости, понравилось катание. Особенно важно было то, что у нас была четвертая тройка, которая не выпадала из игры и могла поддерживать темп. Это самое важное при соперничестве с такой сильной командой, как ЦСКА.

После прошлой игры мы говорили о многом — прежде всего, о дисциплине, о том, как важно не нарушать правила, потому что ЦСКА всегда может наказать за удаление. Говорили о том, что нужно не терять шайбу, потому что энергию, которая пригодится в атаке, нам в таком случае приходиться тратить на оборону. Эти вещи надо было исправить, и у нас получилось», — приводит слова Заннаты официальный сайт КХЛ.

«Куньлунь» набрал 10 очков после 15 игр и идет на 11-й позиции в таблице Восточной конференции. У ЦСКА 20 очков после 16 матчей и 5-е место в таблице Западной конференции.