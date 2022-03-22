Тренер Илья Воробьев похвалил игроков «Металлурга» после победы в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (5:2).

— Хорошая игра. Ребята молодцы, здорово отработали, компактно, все вместе. Много бросков заблокировали. Голдобин забил три гола, но хотел бы отметить всю команду.

— Что мешало команде так же уверенно начать серию?

— Когда буду писать мемуары, если буду, тогда подумаю над этим вопросом. Наверное, сказалась недостаточно компактная игра в обороне. Если ты ведешь в счете — это совершенно разные игры с «Авангардом». Соперник хорош в игре без шайбы. Когда ты проигрываешь в два-три гола, проходится раскрываться, и тебя выставляют в таком свете, в котором мы были первые два матча. Нельзя давать им фору. Сегодня мы дали в одну шайбу, но, если больше, будет сложно. И наоборот: когда они проигрывают, им надо раскрываться. Немного разные вещи. Это было и по сезону, и сейчас.

— Есть объяснение, почему «Металлург» на выезде в плей-офф играет лучше, чем на своем льду?

— Пока нет. Будем думать и смотреть. Может быть, первая игра с «Барысом» еще понятно — сложно входили. Но два матча с «Авангардом». На выезде так на выезде. Главное, что серия идет до четырех побед.

«Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание от «Авангарда». Счет в серии — 1-2 в пользу омского клуба.

Четвертый матч серии пройдет в четверг, 24 марта. Начало — в 19.30 (мск).