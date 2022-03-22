Тренер Илья Воробьев похвалил игроков «Металлурга» после победы в матче с «Авангардом»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (5:2).
— Хорошая игра. Ребята молодцы, здорово отработали, компактно, все вместе. Много бросков заблокировали. Голдобин забил три гола, но хотел бы отметить всю команду.
— Что мешало команде так же уверенно начать серию?
— Когда буду писать мемуары, если буду, тогда подумаю над этим вопросом. Наверное, сказалась недостаточно компактная игра в обороне. Если ты ведешь в счете — это совершенно разные игры с «Авангардом». Соперник хорош в игре без шайбы. Когда ты проигрываешь в два-три гола, проходится раскрываться, и тебя выставляют в таком свете, в котором мы были первые два матча. Нельзя давать им фору. Сегодня мы дали в одну шайбу, но, если больше, будет сложно. И наоборот: когда они проигрывают, им надо раскрываться. Немного разные вещи. Это было и по сезону, и сейчас.
— Есть объяснение, почему «Металлург» на выезде в плей-офф играет лучше, чем на своем льду?
— Пока нет. Будем думать и смотреть. Может быть, первая игра с «Барысом» еще понятно — сложно входили. Но два матча с «Авангардом». На выезде так на выезде. Главное, что серия идет до четырех побед.
«Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание от «Авангарда». Счет в серии — 1-2 в пользу омского клуба.
Четвертый матч серии пройдет в четверг, 24 марта. Начало — в 19.30 (мск).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|22.03
|19:30
|
Спартак – СКА
|1 : 2
|22.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|2 : 5